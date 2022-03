Usa: vittoria lobby delle armi, bloccata causa per scioglimento

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Vittoria per la National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana. Un giudice ha bloccato il tentativo del procuratore generale di New York, Letitia James, di sciogliere l'organizzazione, tuttavia autorizzandola a procedere nella causa. Lo riporta la Cnn.

Per il giudice l'accusa non è riuscita a dimostrare che la cattiva gestione dei fondi da parte dell'organizzazione ha creato un danno agli americani. Nella sentenza si legge anche che lo scioglimento della lobby delle armi "potrebbe avere un impatto sui diritti di libertà di parola dei suoi componenti".

Il presidente della Nra, Charles Cotton, ha definito la decisione del giudice una "vittoria clamorosa" per l'organizzazione e i suoi 5 milioni di membri. James ha incassato la sconfitta ma ha annunciato che proseguirà nella sua causa per dimostrare che "frode, abuso e avidità permeano l'organizzazione e i suoi dirigenti". (ANSA).