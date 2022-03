Usa: in Texas al via le primarie in vista del voto di Midterm

(ANSA) - WASHINGTON, 01 MAR - Urne aperte in Texas per le prime elezioni primarie in vista del voto di Midterm dell'8 novembre. Per i repubblicani il favorito è il governatore uscente Greg Abbott, ma il super conservatore dovrà vedersela con George P. Bush, figlio di Jeb e nipote di George W Bush, e con il procuratore generale Ken Paxton, fedelissimo di Donald Trump e personaggio molto controverso.

Sul fronte democratico, il favorito è Beto O'Rourke, ex candidato alle presidenziali del 2020, anche se la sfida più appassionante è quella tra Henry Cuellar, democratico conservatore del sud del Texas, e la progressista Jessica Cisneros, sostenuta da Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Alexandra Ocasio-Cortez.

Le primarie in Texas vengono considerate dagli analisti con attenzione perché potrebbero dare un segnale dell'orientamento politico generale negli Stati Unit. I democratici non vincono dal 1994 ma quest'anno ritengono di avere più chance con i loro candidati. Se nessuno degli sfidanti otterrà il 50% si andrà al ballottaggio. (ANSA).