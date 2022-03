Usa: Andrew Cuomo tenta ritorno, gioca carta vittima in spot tv

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - Andrew Cuomo tenta un ritorno politico giocando la carta della vittima. L'ex governatore dello stato di New York, costretto alle dimissioni nell'agosto del 2021 in seguito alle accuse di molestie sessuali da parte di almeno undici donne, ha lanciato uno spot tv in cui si definisce vittima di un attacco politico.

Nel video di 30 secondi, anche se il nome non viene mai esplicitamente pronunciato, si prende di mira anche il procuratore generale dello stato di New York, Letitia James, la quale nella sua indagine ha concluso che Cuomo ha molestato almeno 11 donne tra cui membri del suo staff.

Lo spot è composto da un collage di segmenti televisivi che mettono in evidenza la decisone di cinque procuratori distrettuali di non procedere contro di lui. "Gli attacchi politici hanno vinto - dice una voce narrante - e i newyorkesi hanno perso un leader collaudato".

Un portavoce della James ha replicato affermando che, 'l'unica cosa che Cuomo ha dimostrato di se stesso è quella di essere un molestatore seriale e una minaccia per le donne in ambienti di lavoro e nessuno spot può cambiare questo fatto'.

(ANSA).