Usa: Estee Lauder licenzia top manager per post Instagram

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Il gigante della cosmetica Estee Lauder licenzia il suo top manager John Demsey per aver postato un meme su Instagram contenente un'offesa razzista e una battuta sul Covid. "I suoi post non riflettono i valori di The Estee Lauder Companies e danneggiano i nostri sforzi per l'inclusività", afferma la società in una nota. Demsey si è scusato nei giorni scorsi per il post e ha spiegato che, prima di postarlo, non lo ritenevo offensivo. Nel post si usava la 'N-word', ovvero la parola 'nigger'. (ANSA).