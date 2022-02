Covid: crollano vaccinazioni Usa, livelli come a fine 2020

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Il numero delle vaccinazioni crolla negli Stati Uniti. Secondo i Cdc, (Centers for Disease Control and Prevention), l'ente federale che si occupa della salute pubblica, la media degli americani che decidono ora di farsi una vaccinazione è ai livelli del dicembre 2020, quando il vaccino era disponibile solo per pochi. Tuttavia, nonostante si sia verificato anche un calo dei ricoveri, i medici restano in allarme e sono preoccupati per la comparsa di eventuali varianti senza che tutti siano vaccinati.

Inoltre i non vaccinati restano ad altro rischio e non a caso i numeri mostrano che i nuovi casi negli Stati Uniti a febbraio, nella media settimanale, sono anche superiori a quelli nello stesso periodo nel 2021, oltre 76 mila contro poco meno di 68 mila. Non c'è inoltre molta differenza nel numero dei decessi, attualmente sono 1.908 contro 2.056.

In Usa poco più di 215 milioni di persone sono completamente vaccinate, mentre 94 milioni hanno ricevuto una terza dose.

