Covid: città di Ny, via mascherine a scuola dal 7 marzo

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - La città di New York toglie l'obbligo delle mascherine al chiuso anche nelle scuole dal 7 marzo. Lo ha annunciato il sindaco Eric Adams, a condizione che il numero dei contagi resti basso, al ritorno degli studenti in classe dopo una settimana di vacanze.

"I numeri della città di New York (in riferimento ai contagi) - ha detto Adams - continuano a calare giorno dopo giorno, quindi finché gli indicatori Covid mostrano bassi livelli di rischio e non si avranno sorprese questa settimana, da lunedì 7 marzo aboliremo 'Key2NYC' (ossia l'obbligo del vaccino dai cinque anni di età per gli spazi pubblici)".

Secondo quanto scrive Politico citando dati ufficiali, il numero dei contagi in città è passato da una media di 43 mila al giorno a poco più di 600. Nello stato di New York l'obbligo di mascherina cade dal 2 marzo. (ANSA).