Usa: morte afroamericano, 3 bianchi colpevoli crimini odio

(ANSA) - WASHINGTON, 22 FEB - I tre imputati bianchi condannati all'ergastolo per aver inseguito e ucciso nel febbraio 2020 il 25enne afroamericano Ahmaud Arbery mentre correva nel suo quartiere in una città della Georgia sono stati giudicati colpevoli anche di crimini d'odio. Lo riporta la Cnn. Travis McMichael, suo padre Gregory McMichael e il loro vicino William Bryan erano stati condannati per aver violato i diritti civili di Arbery e stanno scontando una condanna a vita. (ANSA).