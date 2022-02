Eliseo, il summit con Biden è possibile, Putin ora scelga

(ANSA) - PARIGI, 21 FEB - Un vertice tra il presidente Usa Joe Biden e quello russo Vladimir Putin "è possibile", Putin "deve fare la sua scelta". L'Eliseo commenta così la possibilità di un incontro sull'Ucraina tra il leader russo e quello americano.

Nelle ore precedenti la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato cheJoe Biden "ha accettato in via di principio un incontro con il presidente Putin" a patto che nel frattempo "non sia avvenuta un'invasione" dell'Ucraina.

Da parte sua Il Cremlino ha definito "prematura" l'organizzazione di un vertice. (ANSA).