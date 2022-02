Giallo a Hollywood sulla morte di Lindsey Erin Pearlman

Giallo a Hollywood. L'attrice 43/enne Lindsey Erin Pearlman, che ha recitato anche nella famosa serie General Hospital, in American Housewife e altre fiction, è stata trovata morta pochi giorni dopo la denuncia della sua scomparsa a Los Angeles. Lo riferiscono le autorita'. La polizia aveva diffuso pubblicamente le sue foto nel tentativo di trovare l'attrice, che era stata vista l'ultima volta domenica scorsa intorno a mezzogiorno. Il corpo è stato trovato venerdì mattina in un quartiere residenziale di Hollywood. La polizia sta indagando sulle cause della morte (non ancora accertate dal medico legale) e sulle circostanze della scomparsa della donna. Lindsey Erin Pearlman aveva avuto ruoli anche nella versione tv di ``The Purge'' e in "Chicago Justice'', e vantava una vasta esperienza di teatro a Chicago, citta' di cui e' originaria.