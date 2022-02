Ex dirigente Cnn via per aver agevolato intervista Andrew Cuomo

(ANSA) - WASHINGTON, 18 FEB - Allison Gollust è stata costretta a dimettersi da responsabile del marketing della Cnn dopo che un'inchiesta interna ha rivelato una serie di comunicazioni scritte tra lei e Andrew Cuomo sulle domande che l'allora governatore dem di New York avrebbe gradito gli fossero poste in una intervista al network di Atlanta. Temi che la Gollust, in passato a lungo consigliera dello stesso Cuomo, passò ai producer dell'emittente.

Delle comunicazioni era a conoscenza anche l'allora presidente della Cnn Jeff Zucker, già dimessosi - secondo la sua versione - per non aver dichiarato la relazione con la Gollust.

Lo scrive il New York Times, sottolineando che è inusuale per un alto dirigente intervenire nel processo che precede un'intervista, soprattutto quando ha lavorato in precedenza per l'intervistato. (ANSA).