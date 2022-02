Epstein: Giuffre, morte Brunel 'fine di un altro capitolo'

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici nel caso Epstein e al centro della vicenda che vede coinvolto il principe Andrea, reagisce su Twitter alla morte dell'agente di modelle francese Jean-Luc Brunel trovato impiccato in cella la notte scorsa, affermando che si tratta della "fine di un altro capitolo".

Giuffre, che aveva dichiarato di aver avuto rapporti sessuali con Brunel quando aveva fra i 16 e i 19 anni, ha scritto di essere "rammaricata" di non poter affrontare Brunel in un processo in cui renda conto delle sue azioni, ma di essere "contenta di aver potuto testimoniare lo scorso anno per farlo arrestare" . (ANSA).