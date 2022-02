Disney progetta villaggi-paradiso, il primo in California

(ANSA) - WASHINGTON, 19 FEB - Dallo storytelling allo storyliving: è l'ultima frontiera della Disney, che sta progettando villaggi-paradiso per i suoi fan adulti, una sorta di Paperopoli o Topolinia dove vivere pienamente felici, tra mille attività ricreative e di evasione. Non quindi realtà virtuali da metaverso, ma comunità reali con la stessa edulcorata serenità dei suoi parchi a tema.

Disney descrive "Storyliving" come "una nuova comunità dove si realizza il tuo prossimo capitolo", con "il calore e il fascino di una piccola città e la bellezza di un resort". E con l'iscrizione al club, si potrà usufruire di un'ampia gamma di servizi, dalle performance live alle lezioni di cucina. Il primo progetto per questa serie di villaggi residenziali sarà sviluppato nel deserto californiano di Rancho Mirage, nella famosa Coachella Valley, un'area dove anni fa Walt e Lillian Disney avevano una casa. Ci saranno case famigliari, condomini, strutture per anziani. Pippo e Topolino sono in attesa per future incursioni. (ANSA).