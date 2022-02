Super Bowl:Biden critica Nfl per i pochi coach afroamericani

(ANSA) - NEW YORK, 13 FEB - Joe Biden critica la Nfl per la carenza di allenatori afroamericani alla guida dei club, alimentando una controversi in corso da giorni dopo le accuse di razzismo mosse alla lega del football americano. Nella tradizionale intervista che precede il Super Bowl, il presidente afferma che è una questione di "decenza" quella di aver più allenatori afroamericani.

"La lega ha molti atleti di colore e l'idea che non ci siano abbastanza allenatori afroamericani qualificati per gestire le squadre" è un'idea che non regge, serve "decenza", dice Biden.

