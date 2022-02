Ucraina: Blinken, segnali di escalation da parte di Mosca

(ANSA) - NADI, 12 FEB - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto che ci sono segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca.

"Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un'escalation della Russia, come l'arrivo di nuove truppe al confine con l'Ucraina", ha detto parlando in conferenza stampa dalle Fiji. Blinken avrà un colloquio con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, nelle prossime ore. (ANSA).