Ungheria: Orban cerca sostegno per rielezione e invita Trump

Il primo ministro ungherese Viktor Orban spera che Donald Trump si rechi a Budapest nelle prossime settimane per dare maggiore impulso alla sua campagna di rielezione. Una fonte governativa al Guardian ha infatti riferito che un thinktank legato al governo del premier conservatore, il Centro per i diritti fondamentali, ha lanciato l'invito a Trump.

Al voto, previsto per il 3 aprile, il partito di Orban Fidesz se la dovrà vedere con una compatta coalizione di opposizione in quella che è vista come la più grande sfida al suo governo da quando è diventato primo ministro 12 anni fa.

Orban è stato uno dei primi sostenitori di Trump, appoggiandolo già nell'estate 2016, e lo ha anche sostenuto pubblicamente nel voto del 2020. I due hanno parlato al telefono a gennaio, e Trump ha restituito il favore, appoggiando pubblicamente Orban per le elezioni di aprile.