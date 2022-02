Ucraina: Biden, americani devono partire ora

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - "I cittadini americani devono partire ora" dall'Ucraina: lo ha detto Joe Biden in una intervista alla Nbc, di cui sono state trasmesse alcune anticipazioni. "Non e' come avere a che fare con una organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei piu' grandi eserciti del mondo, e' una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente", ha ammonito riferendosi alla minaccia russa, mentre l'ambasciata Usa a Kiev lanciava una allerta analoga. (ANSA).