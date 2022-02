Messico: assassinato giornalista, il quinto da inizio anno

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 11 FEB - Un giornalista è stato assassinato a colpi di arma da fuoco ieri in Messico, ed è il quinto reporter ucciso in simili circosta nel Paese dall'inizio di quest'anno stando ad un conteggio dell'Afp su dati di Repoters Sans Frontieres.

Heber Lopez Vazquez, responsabile del sito di informazione Noticias Web nello stato meridionale di Oaxaca, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era nella sua auto, hanno riferito fonti gioudiziarie al canale tv Milenio. Due sospettati sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire e sono state trovate anche le loro armi. Non è ancora chiaro chi abbia ordinato il delitto. (ANSA).