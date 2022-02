Usa: incitò assalto al Congresso, arrestato un altro uomo

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - Al grido di 'Let's Go' aprì una delle porte dell'edificio del Congresso e diresse i rivoltosi dentro durante l'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio del 2021. A distanza di poco più di un anno è ora finito in manette: si tratta di Eric Gerwatowski, 31 anni, residente nello stato di New York.

Secondo l'Fbi deve rispondere di disordini civili e altre accuse.

In base alle ricostruzioni, Gerwatowski aprì una delle porte dell'Upper House mentre la polizia cercava di impedire che i manifestanti entrassero nell'edificio. Si fece quindi strada dentro incitando anche gli altri rivoltosi. Intervistato poco dopo al di fuori dell'edificio, Gerwatowski motivò le sue azioni dicendo di voler impedire ai comunisti di prendersi il paese e bollò le elezioni nel 2020 come 'rubate'.

Per l'assalto al Congresso in totale sono state arrestate oltre 725 persone, 225 delle quali sono state accusate di aggressione. (ANSA).