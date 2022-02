Usa:accuse bullismo,si dimette consigliere scientifico Biden

(ANSA) - NEW YORK, 07 FEB - Eric Lander, uno degli scienziati consiglieri di Joe Biden, si dimette travolto dalle accuse di bullismo e maltrattamento dei subordinati emerse durante un'indagine della Casa Bianca. Le dimissioni, accettate dal presidente americano, arrivano nonostante l'amministrazione avesse inizialmente insistito sulla necessità di Lander di restare al suo posto e assumere misure correttive per creare un buon ambiente di lavoro.

Lander, direttore dell'Office of Science and Technology Policy, ha inviato al suo dipartimento una lettera di scuse per il suo comportamento, risultato in violazione della politica promossa da Biden per un ambiente di lavoro "sicuro e rispettoso". (ANSA).