Verso liberazione prigioniero Guantanamo, 'torturato e malato'

(ANSA) - WASHINGTON, 05 FEB - Le autorità americane hanno raccomandato la liberazione di un prigioniero saudita di Guantanamo, Mohammed al-Qahtani, sospettato di essere il 20/mo dirottatore dell'11/9. Ripetutamente torturato, non è più perseguibile ed ora la commissione di revisione di Guantanamo ha consigliato di rimpatriarlo in Arabia Saudita in una apposita struttura di riabilitazione per estremisti perchè è mentalmente malato e non costituisce più una minaccia seria alla sicurezza degli Usa. (ANSA).