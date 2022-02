'Olocausto non riguarda razza', Abc sospende Whoopi Goldberg

(ANSA) - WASHINGTON, 2 FEB - Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l'Olocausto "non riguarda la razza". Lo ha annunciato il presidente del network Kim Godwin, definendo le sue dichiarazioni "sbagliate e offensive". "Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall'altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all'impatto dei suoi commenti", ha aggiunto Godwin sottolineando che "l'intera organizzazione di Abc News e' in solidarieta' con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunita' ebraici". (ANSA).