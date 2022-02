El Pais, proposta Usa per stop a missili e truppe in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Gli Usa propongono alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina "missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento". E' questa una delle risposte fornite da Washington alle richieste di Mosca sulle garanzie di sicurezza, secondo El Pais, che afferma di essere venuto in possesso dei documenti. Sia gli Usa sia la Nato rifiutano tuttavia di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come aveva chiesto la Russia.

