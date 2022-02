Usa: 'non si fermano allo stop', Tesla richiama 50.000 auto

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - L'azienda di auto elettriche Tesla contatterà i proprietari di quasi 54.000 veicoli negli Stati Uniti per disabilitare una funzione che consente alle auto di attraversare uno stop senza fermarsi completamente. Lo riporta la Cnn.

Si tratta dei modelli S, X, 3 e Y dotati del software di "guida completamente autonoma", il controverso programma che un giorno dovrebbe consentire alle auto di viaggiare senza un guidatore. La funzione da eliminare era stata inizialmente pensata per superare lentamente alcuni incroci senza fermarsi ma in alcuni casi si è rivelata molto pericolosa, come hanno denunciato gli stessi proprietari delle Tesla in questione. La Traffic Safety Administration statunitense ha stabilito che "può aumentare il rischio di un incidente" ed ha chiesto all'azienda di eliminarla. Il vantaggio per i proprietari è che non dovranno portare l'auto in un centro d'assistenza perché l'aggiornamento del software sarà effettuato a distanza da Tesla. (ANSA).