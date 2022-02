Trump sbanca raccolta fondi con 122 mln, 'kingmaker Midterm'

(ANSA) - WASHINGTON, 01 FEB - Nonostante le menzogne sulle elezioni rubate e le indagini sui suoi tentativi di ribaltare il voto, Donald Trump ha dominato la raccolta fondi repubblicana anche nel primo anno fuori dalla Casa Bianca, incassando 122 milioni di dollari, di cui 51 nella seconda metà del 2021. Una somma che è oltre il doppio di quella a disposizione del comitato nazionale del partito repubblicano. Gran parte dei soldi - oltre 105 milioni - sono nel Pac (comitato di azione politica) Save America, che non potrebbe trasferire la somma in vista di una futura corsa alla Casa Bianca. Ma il tycoon può spendere il denaro per condizionare le elezioni di Midterm, appoggiando i propri candidati, pagando i propri raduni, gli spot tv e persino girando dei soldi alla sua attività imprenditoriale. Insomma, può diventare il kingmaker di Midterm, come suggeriscono alcuni media Usa.

Inoltre nella raccolta fondi i repubblicani battono i dem: i comitati elettorali del Grand Old Party per la Camera e il Senato, insieme al super Pac affiliati alla leadership repubblicana di entrambe le camere, hanno raccolto quasi 220 milioni di dollari a fine dicembre 2020, contro i 176 dei democratici. (ANSA).