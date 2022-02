Cruz, afroamericana a Corte Suprema? Insulto a donne di colore

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Una donna afroamericana alla Corte Suprema è un insulto alle stesse donne afroamericane. Ted Cruz, senatore Gop del Texas, critica così Joe Biden per la sua decisione di nominare un'afroamericana sulla poltrona lasciata vuota dal ritiro del giudice liberal Stephen Breyer, ma scatena una polemica.

Cruz ne ha parlato durante un episodio del suo podcast 'Verdict with Ted Cruz'. "Il fatto che vuole rispettare una promessa fatta dall'inizio che deve essere una donna afroamericana, devo dire è offensivo", ha commentato, ricordando che le donne afroamericane rappresentano il 6% della popolazione in Usa e che quindi il presidente scarta a prescindere il restante 94%. "Se avesse detto - ha aggiunto - 'nomino il miglior giurista' e avesse considerato un numero di persone e alla fine la scelta fosse caduta su una donna di colore, avrebbe potuto credibilmente dire, 'Ok, sto nominando la persona più qualificata'. Non fa nemmeno finta di dire, 'Se sei un bianco, la vedo dura, se sei una donna bianca la vedo dura, non ti qualifichi".

"L'unico insulto per questa donna afroamericana - ha replicato la deputata democratica Marilyn Strickland - è Ted Cruz che pensa di poter parlare per noi". Biden, dal canto suo, ha promesso di nominare non solo la prima donna afroamericana ma una donna "con qualità straordinarie, carattere, esperienza e integrità". (ANSA).