Covid: Canada, premier Trudeau positivo, 'sto bene'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato su Twitter di essere positivo al Covid.

"Sto bene e continuerò a lavorare da remoto in linea con le linee guida nazionale. Per favore vaccinatevi", ha scritto Trudeau che era stato in isolamento tutto il weekend dopo che uno dei suoi figli era risultato positivo al coronavirus.

(ANSA).