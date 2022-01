Usa, Trump evoca la grazia per i condannati del 6 gennaio

(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - "Se dovessi correre e vincere" le prossime elezioni Usa "tratteremo in modo corretto e giusto" coloro che hanno partecipato all'assalto del 6 gennaio al Congresso americano e sono stati condannati, "anche se questo volesse dire concedere la grazia". Lo afferma Donald Trump.

L'ex presidente Usa torna a parlare di elezioni rubate, di sistema elettorale "corrotto: siamo un paese del terzo mondo.

Siamo a nove mesi dalle elezioni di medio termine e abbiamo bisogno di una vittoria a valanga in modo che i democratici non possano rubarci il risultato. Questo è l'anno che ci riprendiamo il Congresso. E nel 2024 ci riprendiamo la Casa Bianca", assicura Trump. (ANSA).