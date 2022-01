Usa: Pentagono, più sforzi per proteggere i civili nei raid

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha ordinato alle forze armate di rafforzare gli sforzi per evitare le morti dei civili e migliorare il modo con cui si indaga e si riconoscono i danni ai civili nelle operazioni di combattimento americane. "La protezione dei civili innocenti nella condotta delle nostre operazioni resta vitale per il loro successo finale" ed è un "imperativo morale".

La mossa arriva dopo una serie di indagini del New York Times su attacchi aerei che hanno ucciso civili, compreso l'insabbiamento di un raid in Siria nel 2019 che ha causato la morte di decine di donne e bambini e il drone a Kabul che ha ammazzato 10 civili lo scorso agosto. (ANSA).