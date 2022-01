Usa: dip. giustizia indaga su falsi elettori per vittoria Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 25 GEN - Il dipartimento di giustizia ha annunciato che i procuratori federali stanno "esaminando" la vicenda dei falsi elettori che i sostenitori di Donald Trump tentarono di insediare allo scopo di ribaltare l'esito del voto, con tanto di falsi certificati che alla fine furono mandati anche agli Archivi nazionali. Un tentativo che coinvolse sette Stati ( Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada e New Mexico). La vice attorney general Lisa Monaco ha però aggiunto di non poter aggiungere nulla su "indagini in corso". (ANSA).