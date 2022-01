Altri 2 arresti in Gb per sequestro nella sinagoga in Texas

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La polizia antiterrorismo britannica ha annunciato di aver arrestato due uomini a Manchester, nel nord-ovest dell'Inghilterra, nell'ambito delle indagini sul sequestro di persona in una sinagoga a Colleyville in Texas a metà gennaio. Lo scrive la Bbc online.

"Rimangono in custodia per essere interrogati", ha detto la polizia di Manchester su Twitter. Le forze dell'ordine avevano precedentemente già arrestato alcune persone per interrogarle nell'ambito dell'indagine.

L'Fbi, la polizia federale americana, ha identificato in un cittadino britannico di 44 anni, Malik Faisal Akram, il sequestratore. L'uomo era rimasto ucciso nell'assalto della polizia del 15 gennaio mentre i quattro ostaggi venivano tutti rilasciati illesi. (ANSA).