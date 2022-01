La 81enne speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato su Twitter che intende ricandidarsi alla Camera nelle prossime elezioni di Midterm, per quello che sarà quindi il suo 19/mo mandato. Pelosi, prima donna in Usa ad aver servito come speaker, segnala così che potrebbe continuare a guidare i dem alla Camera, dopo aver detto che si sarebbe dimessa quest'anno anche per un ricambio generazionale.