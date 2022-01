Usa sconsigliano agli americani di andare in Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - L'amministrazione statunitense sconsiglia ai cittadini americani di recarsi in Russia. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano. La decisione è stata motivata con il timore di aggressioni o applicazione arbitraria di leggi contro i propri cittadini in relazione alle tensioni in atto al confine con l'Ucraina. (ANSA).