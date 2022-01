Covid: 20mila a corteo no vax Washington, Biden-Fauci nel mirino

(ANSA) - WASHINGTON, 23 GEN - Migliaia di attivisti no vax provenienti da tutti gli Stati Uniti hanno partecipato a una manifestazione a Washington per protestare contro ogni restrizione dovuta alla pandemia e contro l'obbligo vaccinale.

La folla di circa 20mila persone, tutte senza mascherina, ha marciato lungo il National Mall dal Washington Monument al Lincoln Memorial, sulla cui scalinata si sono alternati i volti più noti del movimento anti-vaccini in America. Imponenti le misure di sicurezza, rafforzate per tutti gli eventi politici nella capitale federale dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Tanti i manifestanti con cartelli e slogan a sostegno dell'ex presidente Donald Trump e della tesi complottista della 'grande bugia', secondo cui le elezioni presidenziali sarebbero state rubate da Joe Biden e i democratici. "I vaccini sono armi biologiche di sterminio di massa", una delle scritte più frequenti lungo il corteo. Nel mirino anche Anthony Fauci.

"Arresto o Esilio", si leggeva su uno striscione attaccato ad uno dei bus dei manifestanti che raffigurava il volto del virologo.

Tra i veterani del movimento no vax intervenuti anche Robert Kennedy Junior, figlio di Bob Kennedy e dunque nipote di Jfk, noto per le sue controverse tesi sul presunto legame tra i vaccini e alcune sindromi come l'autismo. (ANSA).