Quattro persone morte di freddo al confine tra Usa e Canada

(ANSA) - MONTREAL, 20 GEN - I corpi di quattro persone, tra cui un bambino e probabilmente un adolescente, sono stati trovati a pochi metri dal confine tra Canada e Stati Uniti. La polizia canadese ha precisato che i cadaveri si trovavano in una strada usata dai migranti.

"I primi risultati ci portano a credere che sarebbero tutti morti di ipotermia", ha spiegato la Royal Canadian Mounted Police (Rcmp, polizia federale nota anche come Giubbe Rosse), in una nota. I corpi di due adulti e un bambino, sono stati trovati mercoledì "a circa 12 metri dal confine tra Canada e Stati Uniti", 10 chilometri a est di Emerson, mentre "il corpo di quello che sembra essere un adolescente" è stato rinvenuto successivamente, hanno aggiunto le forze dell'ordine.

La polizia sta lavorando per identificare le vittime e la loro nazionalità.

Il Canada centrale e orientale sta affrontando un'ondata di freddo polare con temperature attorno ai meno 30 gradi centigradi, aggravate dal vento. (ANSA).