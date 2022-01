Biden, ingresso di truppe russe in Ucraina sarebbe invasione

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - Qualsiasi ingresso di militari russi in Ucraina sarebbe una "invasione". Lo ha detto Joe Biden chiarendo così le sue parole di ieri, con cui sembrava aver dato disco verde ad una eventuale "piccola incursione" russa in Ucraina. Parole che per molti sono stati una gaffe.

"Se qualsiasi unità russa varca il confine ucraino, quella è una invasione", ha affermato, aggiungendo di essere stato "assolutamente chiaro" con Vladimir Putin. (ANSA).