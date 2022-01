Usa: Trump contro DeSantis, 'noioso, non mi batterà nel 2024'

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - Sale la tensione tra l'ex presidente americano Donald Trump e Ron DeSantis, considerati in questo momento i due repubblicani più popolari in America.

Secondo Axios, il tycoon e' infastidito proprio dalla popolarità del governatore della Florida e a dal fatto che non abbia ancora escluso di correre alle elezioni del 2024.

In privato The Donald ha descritto DeSantis come "una persona noiosa, senza carisma" e senza nessuna possibilità realistica di batterlo tra due anni. Il governatore, da parte sua, recentemente ha confessato che uno dei suoi maggiori rimpianti è stato di non aver criticato più decisamente l'ex presidente nel marzo 2020, quando consigliò agli americani di stare a casa per rallentare la diffusione del Covid. (ANSA).