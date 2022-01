Kamala Harris cambia strategia, cerca rilancio in vista 2024

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Kamala Harris al lavoro per riposizionarsi dopo un primo anno da vicepresidente ritenuto insoddisfacente e ben sotto le attese. L'obiettivo è rilanciare la sua immagine e le sue prospettive politiche, soprattutto in vista del 2024.

La vicepresidente ha assunto Jamal Simmons, veterano della politica e volto noto del piccolo schermo, come direttore della comunicazione. E' tornata a fianco del presidente Joe Biden nei grandi eventi. E punta a una maggiore presenza sui media nei prossimi mesi approfittando della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato.

Harris si ritrova al momento al centro dell'agenda della Casa Bianca con il dossier dei diritti di voto, assegnatole dall'amministrazione nei mesi scorsi. Una posizione che intende sfruttare per riavvicinarsi agli elettori dopo un anno di delusioni. Quando è stata nominata vicepresidente molti l'hanno subito considerata l'erede di Biden, ma con il passare dei mesi i dubbi sono aumentati e alcuni iniziano a sospettare che non sia in grado di rappresentare il partito democratico del 21mo secolo. (ANSA).