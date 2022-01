Sindaco Ny 'taglia' ruolo fratello, responsabile sua sicurezza

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Parziale marcia indietro del neo primo cittadino di New York Eric Adams, dopo le accuse di nepotismo per aver nominato suo fratello Bernard vice capo della polizia. Ma ora dirigenti dell'amministrazione, citati dal New York Times, hanno riferito che il titolo di Bernard Adams sara' direttore esecutivo per la sicurezza del sindaco, senza spiegare perche' la posizione e' stata apparentemente ridimensionata. In ogni caso sara' sempre retribuita, con 210 mila dollari l'anno, una circostanza che continua a sollevare critiche e dubbi in base alle leggi etiche della citta', che proibiscono a qualsiasi funzionario pubblico di usare o tentare di usare la sua posizione "per ottenere qualsiasi guadagna finanziario" per se stesso o per i suoi stretti collaboratori, compresi i fratelli.

La mossa inoltre appare come un segno di sfiducia verso il dipartimento di polizia.

Tra le prime mosse controverse del sindaco anche la nomina come vice sindaco dell'amico Philip Banks III, indagato (ma non ancora incriminato) in un caso di corruzione pubblica. (ANSA).