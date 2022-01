Biden, non cedero' su leggi a tutela diritto di voto

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - Il presidente Usa, Joe Biden, è intenzionato ad andare avanti con il suo piano in difesa del diritto di voto, bloccato in Congresso dai repubblicani. "I prossimi giorni, quando queste leggi arriveranno al voto- dice Biden in un'anticipazione sul suo discorso ad Atlanta, in Georgia -, segneranno un punto di svolta in questa nazione.

Sceglieremo la democrazia sull'autocrazia, la legge sulle tenebre, la giustizia sull'ingiustizia? Io so dove sto: non cederò, non trasalirò, difenderò il vostro diritto e la nostra democrazia contro tutti i nemici domestici e stranieri. E quindi la questione e' dove sta l'istituzione del Senato". (ANSA).