Assalto Capitol: governatore NY ordina bandiere a mezz'asta

(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - Il governatore dello stato di New York Kathy Hochul ordina bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici in occasione del primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill. Le bandiere saranno abbassate alle 14.11 (le 20.11 in Italia) ossia quando una folla di rivoltosi cominciò ad entrare nella sede del Congresso americano e poi saranno issate di nuovo alle 20.06 (le 2.06 ora italiana) per segnare il momento in cui il Senato degli Stati Uniti si riunì di nuovo.

Le bandiere a mezz'asta serviranno anche ad onorare coloro che difesero la sede di un'istituzione americana.

Nel primo pomeriggio a Brooklyn è prevista una manifestazione per la difesa del diritto al voto. E' prevista anche la partecipazione del procuratore generale dello stato Letitia James nonché di diversi rappresentanti del Congresso di New York. (ANSA).