Biden al minimo dei consensi da quando è presidente

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Il presidente americano Joe Biden ha chiuso il 2021 con un nuovo record negativo in termini di consensi, arrivato ai minimi da quando e' entrato alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio di Cnbc il 56% degli americani disapprova il suo operato, in particolare per come ha gestito la situazione economica. I precedenti sondaggi hanno registrato una disapprovazione al 54% a settembre e al 49% ad aprile, mentre il tasso di approvazione di è calato dal 46% di settembre e dal 51% di aprile. Inflazione, infrastrutture e welfare sono le tre principali sfide che attendono il presidente in vista delle elezioni di Midterm di novembre. (ANSA).