Usa: cinque morti in tempesta di neve, anche due bambini

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - E' di cinque morti il bilancio della tempesta di neve e del maltempo in generale che ha flagellato parte del sud e la zona medio Atlantica degli Stati Uniti. Tra le vittime anche due bambini, di sette e cinque anni, morti rispettivamente in Tennessee e Georgia a causa del crollo di un albero.

Altre tre persone sono morte nell'area metropolitana di Washington DC dopo che un Suv si è scontrato con un mezzo spazzaneve.

La tempesta di lunedi' è stata la più significativa dal 2019 e ha lasciato centinaia di persone bloccate sia per strada che negli aeroporti. In un giorno sono stati cancellati oltre tremila voli. (ANSA).