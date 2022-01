Donald Trump Jr ufficialmente fidanzato con Kimberly Guilfoyle

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - Donald Trump Jr. e Kimberly Guilfoyle si sono fidanzati ufficialmente. "Stasera è stato davvero speciale festeggiare il compleanno di Donald jr", ha scritto Guilfoyle su Instagram sotto una foto di lei e del figlio dell'ex presidente americano in piedi davanti a un albero di Natale, in cui sfoggia un enorme diamante all'anulare. "Don, sei forte, intelligente, coraggioso, divertente e l'amore della mia vita - ha aggiunto -. Non vedo l'ora di passare il resto della nostra vita insieme. Ti amo".

In realtà, come riporta il New York Post citando una fonte vicina alla coppia, Don Jr le ha fatto la proposta un anno fa, ma i due lo hanno fino ad ora tenuto segreto. "Don e Kim si sono fidanzati a Capodanno 2020, che è il compleanno di Don. Stanno insieme da quasi quattro anni e sono amici da 15 anni", ha detto un'altra fonte al Daily Mail, sottolineando che "hanno tenuto la cosa privata nell'ultimo anno quando si sono trasferiti in Florida da New York ed entrambi si sono concentrati sui loro figli e sul loro lavoro".

Guilfoyle aveva già parlato del suo rapporto con Don Jr nel febbraio 2021: "Essere sua moglie sarebbe ovviamente fantastico.

Adoro la famiglia e mi sento già sposata con lui", ha detto. La notizia della storia tra il figlio dell'ex presidente e Guilfoyle era uscita nel maggio 2018 dopo che la sua ex moglie, Vanessa, con cui ha cinque figli, aveva chiesto il divorzio.

Guilfoyle invece è stata sposata con Eric Villency, con cui ha un figlio, dal 2006 al 2009. Prima è stata sposata con l'ex sindaco di San Francisco e attuale governatore della California (democratico) Gavin Newsom per quattro anni, fino alla separazione nel 2005. (ANSA).