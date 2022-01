Usa: incendi Colorado, trovato uno dei tre dispersi

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Una delle tre persone che erano state dichiarate disperse in Colorado a causa degli incendi che giovedì scorso hanno bruciato quasi 2.500 ettari di vegetazione e distrutto almeno 1.000 tra case e negozi nella contea di Boulder, è stata ritrovata: lo riporta oggi la Bbc.

Non si hanno ancora notizie, invece, delle altre due persone, una delle quali è una donna di 91 anni: la sua famiglia era rimasta bloccata a causa delle fiamme e secondo lo sceriffo della contea, Joe Pelle, l'anziana donna difficilmente è riuscita a mettersi in salvo.

Gli incendi sono ora sotto controllo in parte grazie ad un'abbondante nevicata che ha coperto l'area di Boulder con oltre 25 centimetri di neve, ma che adesso sta ostacolando le ricerche dei dispersi. (ANSA).