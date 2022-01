Usa: allerta neve per 20 milioni di persone sulla costa est

(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - Circa venti milioni di persone sono in allerta meteo a causa di una forte perturbazione che si sta muovendo lungo la costa est degli Stati Uniti. In alcuni stati sono previsti fino a 20 cm di neve e in New Jersey il governatore Phil Murphy ha già dichiarato lo stato di emergenza in cinque contee. A Washington DC gli uffici federali hanno chiuso mentre nella città di New York il sindaco Eric Adams ha predisposto i mezzi spargisale per evitare che si formi ghiaccio sulle strade.

L'arrivo del maltempo andrà anche a peggiorare la situazione del traffico aereo. Oltre ai 2700 voli cancellati nella sola giornata di domenica anche per la mancanza di personale a causa dei contagi Covid, oggi sono stati annullati altri 1800 voli, per la maggior parte in aeroporti sulla costa orientale.

Centinaia anche i ritardi.

Allerta meteo pure in alcuni stati del sud come Alabama, Georgia, South Carolina e Tennessee mentre il Midwest è da giorni stretto nella morsa del freddo con temperature ben al di sotto dello zero. (ANSA).