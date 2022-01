Trump stacca tutti potenziali candidati del partito per il 2024

(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - L'ex presidente Donald Trump ad un anno dall'assalto dei suoi fan a Capitol Hill, in seguito al quale era dato per finito politicamente, è risorto dalle ceneri e può contare su un dominio incontrastato sui potenziali avversari repubblicani per il 2024.

Almeno questa è la fotografia scattata da un sondaggio di Reuters e Ipsos, secondo cui il 54% degli elettori repubblicani sosterrà il tycoon alle prossime presidenziali, con un vantaggio di ben 43 punti sul secondo favorito, il governatore della Florida Ron DeSantis, fermo all'11%. Seguono l'ex vice presidente Mike Pence, all'8%, e l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, al 4%. Trump non ha ancora annunciato ufficialmente se intende correre per cercare di riprendersi la Casa Bianca, ma ha detto che "ci sta pensando". (ANSA).