Usa: statue confederati in Virginia al Black History Museum

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - I monumenti confederati rimossi a Richmond, in Virginia, saranno probabilmente trasferiti in un museo. Tra questi, anche un'imponente statua del generale confederato Robert E Lee, rimossa a settembre sull'onda delle proteste in tutti gli Stati Uniti per l'omicidio di George Floyd.

Il piano, spiega la Bbc, è stato annunciato dal governatore della Virginia Ralph Northam e dal sindaco di Richmond Levar Stoney. I monumenti saranno consegnati al Black History Museum and Cultural Center of Virginia. E sarà la comunità locale a decidere come verranno utilizzati in futuro.

Richmond era la capitale degli stati confederati durante la guerra civile americana. E Northam ha affermato che questi monumenti "celebrano la tragica divisione del nostro Paese e la parte che ha combattuto per mantenere viva l'istituzione della schiavitù con ogni mezzo necessario". Mentre il direttore esecutivo ad interim del Black History Museum, Marland Buckner, ha dichiarato che la consegna dei monumenti offrirà "opportunità di approfondire la nostra comprensione di un elemento essenziale della storia americana: l'espansione della libertà".

I piani per rimuovere la statua del generale Lee erano stati inizialmente ritardati da due cause legali separate da residenti di Richmond, che si erano detti contrarie. Centinaia di statue del leader militare e di altre figure confederate esistono ancora negli Stati Uniti meridionali. (ANSA).