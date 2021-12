Covid: Messico autorizza in emergenza vaccino cubano Abdala

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 30 DIC - La Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (Cofepris) del Messico ha autorizzato l'uso di emergenza del vaccino cubano Abdala contro il Covid-19. Lo riferisce la tv 'all news' messicana Milenio.

In un comunicato la Cofepris ha reso noto di aver dato il via libera all'uso di emergenza di Abdala perche tale vaccino "è compatibile con le nostre regole di verificata qualità, sicurezza e efficacia del prodotto".

Con questa autorizzazione di Cofepris, Abdala diventa il decimo vaccino contro il Covid-19 approvato in Messico per uso di emergenza, dopo quelli denominati Pfizer, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna e Sinopharm.

Il vaccino Abdala prevede la somministrazione di tre dosi separate da intervalli di 14 giorni e deve essere conservato tra i 2 e gli 8 gradi centigradi. Infine, secondo il Centro cubano per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, lo studio clinico di fase III di Abdala ha dimostrato una efficacia del 92% contro le malattie sintomatiche.

Inoltre si è dimostrato efficace al 100% nella prevenzione delle malattie sistemiche gravi e della morte di persone vaccinate, oltre ad una efficacia del 90% nei pazienti in gravi condizioni. (ANSA).