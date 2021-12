Epstein: giuria si riunirà anche 31 dicembre e 1 e 2 gennaio

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - La giuria del processo contro Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein, continuerà a deliberare anche il 31 dicembre, l'1 gennaio e 2 gennaio fino a quando un verdetto non sarà raggiunto". Lo afferma il giudice Alison Nathan, ribadendo la necessità di procedere con la camera di consiglio a causa del Covid e del rischio di possibili quarantene nel caso in cui qualcuno risultasse positivo. La giuria avrebbe indicato di aver fatto progressi nelle sue deliberazioni. (ANSA).