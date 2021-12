Covid: De Blasio, scuole restino aperte, più test a studenti

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - "Le scuole devono restare aperte: stiamo lavorando affinché tutto sia pronto per il 3 gennaio", all'attesa riapertura dopo la pause di Natale. Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, annunciando un aumento dei test per gli studenti. Quelli molecolari saranno raddoppiati, aggiunge De Blasio invitando i genitori a fare la loro parte e a vaccinare i ragazzi. (ANSA).